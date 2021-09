Furti d’auto, arrestato 17enne di Cerignola alla guida di una Polo in A14

Minorenne arrestato dopo un inseguimento sull'A14. È successo ieri mattina al km 525 dell'autostrada (in territorio di San Severo). Una pattuglia della sottosezione di Vasto Sud della polizia stradale ha intimato l’alt ad una Volkswagen Polo di colore grigio che viaggiava in direzione sud. La persona alla guida, invece di arrestare la marcia, ha accelerato cercando di seminare gli agenti.

Vistosi raggiunto, il giovane alla guida ha arrestato la marcia e, abbandonando l’autovettura, ha tentato la fuga a piedi lungo il tracciato autostradale. Rincorso, è stato bloccato dagli agenti. Dall'identificazione è emersa la minore età del giovane, un 17enne di Cerignola (Fg) già pregiudicato per reati contro il patrimonio e contro la persona.

A bordo dell’auto, rubata poche ore prima a Falconara (An), gli agenti hanno rinvenuto utensili (cacciaviti di varie dimensioni, una tenaglia e asta di ferro) e due centraline, utilizzati rispettivamente per forzare la serrature del veicolo in sosta e avviarlo.

Il 17enne è stato arrestato per furto e trasferito, come disposto dalla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni, nell’istituto carcerario per i minorenni di Bari.