Dopo 5 mesi e 25mila dosi somministrate, chiude il centro vaccinale di San Salvo

Il prossimo 3 settembre, dopo circa 5 mesi di attività e 25mila dosi inoculate, chiude il centro vaccinale di San Salvo. Il centro era stato aperto il 10 aprile scorso, grazie a un accordo tra il Comune che ha messo a disposizione i locali del palazzetto dello sport della Marina, risorse, servizi e personale amministrativo, e la Asl Lanciano Vasto Chieti che ha fornito i vaccini, il personale sanitario, medici, farmacisti e infermieri, attrezzature e mezzi per la somministrazione dei vaccini. Preziosa anche la collaborazione della protezione civile regionale che ha fornito attrezzature di complemento come i gazebo fissi, per sole e pioggia, e le ventole interne per mitigare le alte temperature che si sono avute durante il periodo estivo.

"Si è trattato – spiega in una lunga nota il presidente del consiglio comunale, Eugenio Spadano – di un lavoro complesso e delicato, svolto in collaborazione con la Asl, che ha coinvolto decine di persone, tra sanitari, volontari, amministrativi, amministratori e servizi vari, finalizzato alla salvaguardia della salute dei cittadini dei San Salvo e del circondario e dei turisti, nei confronti del Covid. In questo lungo periodo sono state eseguite circa 25mila vaccinazioni, sia per i cittadini di San Salvo, sia per i cittadini dei comuni limitrofi e per i turisti che hanno trascorso le vacanze a San salvo.

Durante questi mesi si sono messe in evidenza la disponibilità e l’altruismo delle donne e degli uomini delle nostre associazioni di volontariato, esempio di dedizione al bene del prossimo, che hanno anteposto gli interessi collettivi al loro tempo, le loro famiglie e i loro impegni. Abbiamo conosciuto e condiviso le storie, le ansie, le problematiche e le gioie di migliaia di persone. Vogliamo ricordare la presenza dei responsabili e delle persone dell'associazione Alpini, Arcobaleno, Croce Rossa Italiana, Fir CB San Vitale, Lory a Colori, Nonni Vigili, Velo Club, Podistica San Salvo, senza le quali l’attività resa sarebbe stata impossibile.

Un ringraziamento va al sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, all’amministrazione comunale e al direttore generale della Asl Thomas Schael che hanno creduto e voluto la presenza del centro vaccinale, al direttore regionale della protezione civile Mauro Casenghini per la fattiva disponibilità mostrata, all’assessore comunale Tony Faga, infaticabile e presente dal primo all’ultimo giorno di attività, alla consigliera comunale Carla Esposito, costantemente presente, all’insostituibile Dino Di Fabio e a tutti gli amministratori e amministrativi comunali che hanno partecipato in diversi modi, al personale medico, con in testa la dottoressa Donatella Belfatto, farmaceutico e infermieristico che si sono prodigati e hanno lavorato con competenza professionale e con spirito di abnegazione per la riuscita della iniziativa. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno partecipato e hanno dimostrato apprezzamento al lavoro svolto.

Ci gratifica la soddisfazione di avere conosciuto e collaborato con decine di splendide persone che hanno arricchito il nostro bagaglio di esperienza solidaristica e la convinzione di avere partecipato ad una iniziativa che eleva il livello sociale e culturale di una collettività e di un Paese".