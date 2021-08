I parlamentari Matteo Richetti ed Enrico Costa a Vasto a sostegno di Alessandra Notaro

Giovedì 2 settembre pomeriggio il senatore Matteo Richetti e il deputato Enrico Costa saranno a Vasto a sostegno della lista La buona stagione e della candidatura a sindaco di Alessandra Notaro.

I due esponenti nazionali interverranno per riaffermare l'impegno di Azione, il partito di Carlo Calenda, nella coalizione e terranno una conferenza stampa nella sede elettorale di viale D'Annunzio. La giornata per i due parlamentari proseguirà con la visita ad alcune aziende del territorio e, alle 19, con l'incontro dei candidati della coalizione e dei loro sostenitori per fare il punto su programmi e progetti futuri sia a livello locale che nazionale.