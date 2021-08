Dolore per la scomparsa di "Mimma" Perrotti, "Una perdita grave per tutti"

Dolore per la scomparsa di Irma Perrotti, funzionaria del settore Servizi e politiche culturali del Comune di Vasto. La donna, molto conosciuta e apprezzata in città per la propria disponibilità e i modi cordiali con i quali si rapportava agli utenti, era malata da tempo.

"L'improvvisa perdita di Irma Perrotti, Mimma, come tutti affettuosamente la chiamavamo in Comune, è una perdita grave per tutti, per la famiglia, per gli amici, per i colleghi, per quelli che le hanno voluto bene. Il suo impegno, la passione per il suo lavoro, la sua allegria saranno sempre ricordati. Signore non ti chiediamo perché ce l'hai tolta ma ti ringraziamo per avercela donata. Riposa in pace Mimma", è il pensiero del sindaco Francesco Menna.

Cordoglio nei confronti della famiglia è stato espresso anche dal presidente del consiglio comunale Elio Baccalà, i componenti della Giunta, del consiglio e i dipendenti comunali.

Condoglianze alla famiglia dalla redazione di zonalocale.it