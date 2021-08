Si va verso il ritorno in aula, in due scuole ancora cantieri aperti

Anche a Vasto si va verso la riapertura delle scuole, fissata al 13 settembre in tutto l'Abruzzo, con alcuni nodi ancora da sciogliere. Restano in vigore le norme anti-Covid sul distanziamento negli edifici scolastici e per questo nove classi della scuola media Paolucci continueranno ad essere dislocate nel vicino istituto ex Gabrielini. "Quest'anno avremo 30 classi - spiega la dirigente Sandra Di Gregorio - molto numerose. Con questi numeri si farebbe fatica ad avere spazio per tutti anche senza norme anti-Covid". Resteranno distaccati dalla sede di via Bachelet anche alcuni uffici di segreteria della scuola primaria Martella. "Le norme ci impongono di mantenere il distanziamento tra dipendenti", dice Maria Pia Di Carlo, dirigente dell'istituto comprensivo Rossetti.

In estate ci sono stati alcuni lavori nelle scuole comunali. Nei giorni scorsi è stato completato il rifacimento del piazzale esterno della scuola primaria Spataro. All'istituto Rossetti è stato realizzato un nuovo campo polisportivo "finanziato da famiglie, benefattori e dall'amministrazione comunale", ricorda la dirigente Di Carlo.

I cantieri. Sono due gli istituti scolastici, chiusi dalla scorsa estate, ad essere oggetto di lavori di cui, a quindici giorni dalla prima campanella, non è stata resa nota la data di completamento. Alla scuola dell'infanzia Santa Lucia, dell'Istituto Comprensivo Rossetti, dallo scorso aprile erano iniziati i lavori di miglioramento sismico con l'obiettivo, annunciato dall'amministrazione [LEGGI] di far rientrare i bambini nella sede di via della Libertà a settembre. A giugno 2021 c'era però stata la sospensione dei lavori, per la redazione del progetto di perizia di variante "in considerazione della necessità di approfondire le indagini sulla consistenza statica dell’immobile e per eseguire eventuali lavorazioni aggiuntive", come si legge nella delibera della giunta, datata 20 agosto, in cui vengono impegnati altri 52mila euro per lavori aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti. Nell'anno scolastico 2020/2021 le nove classi dell'infanzia sono state accolte nella sede della primaria Martella. A oggi non è stata resa nota la data di riconsegna della struttura rimessa a nuovo e, secondo quanto riferito dalla scuola, ci si prepara al nuovo anno scolastico valutando più soluzioni.

È ancora cantiere anche la scuola primaria Ritucci Chinni, della Nuova Direzione Didattica. Chiusa a luglio 2020 per lavori al solaio che sarebbero dovuti terminare in qualche mese [LEGGI] in corso d'opera è emersa la necessità di procedere anche all'adeguamento statico. Tra revisione dei progetti e approvazione del bilancio, i lavori sono iniziati solo lo scorso 1 giugno [LEGGI], con una durata - come da cartello di cantiere - fissata in 150 giorni. L'anno scorso gli alunni sono stati divisi tra le aule dell'Oratorio Salesiano e quelle della parrocchia San Marco. Il cantiere è in piena attività e, considerato che prima della ripartenza delle lezioni sarà necessario almeno qualche giorno per riallestire le aule, appare improbabile che i cancelli dell'edificio di via De Gasperi possano riaprirsi già il 13 settembre. Potrebbe essere quindi necessario proseguire temporaneamente con le soluzioni già adottata nell'anno 2020/2021. Anche per questa scuola non è stata ancora resa nota la data ufficiale di termine dei lavori.