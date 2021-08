È Daniele Carlucci il candidato sindaco di Scerni Protagonista che si presenta alle elezioni del 3 e 4 ottobre prossimi per interrompere l'esperienza dell'attuale squadra alla guida della cittadina dell'entroterra vastese. Quest'ultima, guidata negli ultimi cinque anni dal sindaco Alfonso Ottaviano, non potrà puntare sulla ricandidatura del primo cittadino per incompatibilità con il proprio ruolo all'interno della Cia [LEGGI]; è probabile che Carlucci si troverà a sfidare un componente della giunta uscente che cercherà di raccogliere l'eredità di Ottaviano.

Gli animatori della lista civica Scerni Protagonista (che scelgono di firmarsi con l'iniziale del nome: De Marco A., Lucci M., D’Ercole C., Zinni G., Ubaldi O., Carlucci F., Pomponio N.) la descrivono come "un progetto amministrativo completamente rinnovato, competente, inclusivo, aperto al dialogo, apartitico, senza compromessi, senza etichette ma con l'unico obiettivo di amministrare Scerni con coscienza, capacità, impegno e presenza. Una lista civica aperta a tutti coloro che vogliono impegnarsi e far uscire Scerni dall’assenteismo e dal suo ruolo secondario e di comparsa a cui oggi è relegata".

"C'è l'esigenza di una visione e di un programma strutturato per far tornare Scerni a camminare attraverso una seria ed attenta pianificazione territoriale e, soprattutto, una progettualità vera, attenta e capace di programmare i prossimi 5 anni, che valgono 30 per le nuove generazioni, cogliendo l’opportunità unica e irripetibile di attingere alle risorse europee già disponibili: sia da quelle strutturali della Regione Abruzzo, sia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", aggiungono.

La scelta di Carlucci, che ha già ricoperto nel Comune scernese la carica di assessore con la precedente giunta di Pomponio, è spiegata così: "Abbiamo individuato nella sua figura la personalità adatta e capace di sintetizzare, attraverso la sua seria e apprezzata esperienza questo nuovo progetto amministrativo invitandolo a contribuire a comporre una squadra all’altezza di questa sfida contemporanea e irripetibile, per le criticità che stiamo attraversando, da presentare alle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre prossimo".