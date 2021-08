Stasera le colonne sonore dei grandi film alla villa comunale di San Salvo

Sarà la villa comunale a ospitare domenica 29 agosto (ore 21) a San Salvo il concerto del complesso bandistico “Città di San Salvo” con la direzione artistica del maestro Antonio Bonanni dal titolo Filmando… anche alla banda piace il cinema dedicato alle colonne sonore del grande schermo.

"Con questo evento chiudiamo in bellezza un’estate molto soddisfacente a livello di eventi proposti alla città con un’ottima risposta di pubblico – afferma l’assessore alla Cultura Maria Travaglini che aggiunge – Sono stati molteplici gli effetti della nostra programmazione come la socializzazione e il coinvolgimento del pubblico in ogni serata, nell’ottica di voler superare il difficile periodo e l’isolamento dal Covid".

Per il sindaco Tiziana Magnacca la scelta dell’amministrazione comunale di riservare al centro cittadino un buon numero di spettacoli "è stata una saggia decisione perché ci ha permesso recuperare la piazza come luogo aggregativo consentendo ai residenti e ai turisti di scoprire angoli della città. Sono felice di concludere gli eventi a San Salvo con la banda della nostra città con la sua decennale storia che ha consentito la crescita della sensibilità musicale dei cittadini permettendo ai tanti giovani di formarsi, anche con sbocchi professionali, nella cultura della musica".

La banda si esibirà in villa comunale nell’area spazio giochi all’ingresso della scuola media in via Scopelliti. Saranno eseguite musiche di Morricone, John Williams, Nino Rota e altri grandi nomi della musica internazionale torneranno a descrivere le scene di una serata colma di novità e sorprese. Grazie alla rete di collaborazioni costruita negli anni il concerto ospiterà alcuni meravigliosi artisti, ormai, sansalvesi.

Presenterà la serata l’attore Andrea Bartola e tra i musicisti che impreziosiranno il concerto citiamo Valentina Corradetti con la sua voce, Cristina Flocco al pianoforte, Elena Gabriele al flauto ed Elena Arcinii al violino.

Il concerto del Complesso Bandistico Città di San Salvo sarà anche l’occasione per conoscere le attività proposte dalla nostra scuola di musica e per avere informazioni sulla Giò-Banda, la nostra banda giovanile, che riprenderà le attività nel mese di settembre.