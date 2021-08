A Fresagrandinaria oltre 70 partecipanti alla prima edizione del "Premio Artistico Fresa"

Grande successo di critica e di pubblico al Premio Artistico Fresa 2021 che si è svolto dal 21 agosto al 28 agosto alla sala espositiva del comune di Fresagrandinaria in via dell’Asilo. Per questa prima edizione, nata da una idea del presidente della Pro Loco Carlino Di Biase, è stato coinvolto uno fra i più attivi e importanti gruppi artistici italiani, l’associazione culturale Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria dei responsabili Maestri Giacchetti-Iafolla-Masciarri. L’associazione ha colto questa opportunità e coinvolto i suoi artisti e, insieme agli altri contattati direttamente dalle istituzioni di Fresagrandinaria, hanno dato vita all'evento.

Sono stati presenti oltre 70 artisti tutti affermati e molti maestri di livello nazionale e oltre. Encomiabile anche la presenza di un’artista umbra, Maria Assunta Toniacci, che crea le sue opere con l’abilità degli occhi collegati al computer in quanto debilitata da grave malattia, ma non meno dotata di grande forza di volontà per esprimere e donarci le sue bellissime opere e infonderci la sua vitalità. La premiazione si è svolta alle ore 17:30 di sabato 28 agosto alla presenza delle autorità. L'evento, primo di una lunga serie, ha come obiettivo un ulteriore sviluppo, una maggiore diffusione dell’arte contemporanea e l'ulteriore conoscenza di questa località dalle grandi tradizioni gastronomiche, artistiche, culturali e paesaggistiche.

All’interno del Premio Artistico Fresa 2021 sarà ricordato anche il personaggio di Fresagrandinaria conosciuto anche in Umbria, scrittore che ha ricostruito e descritto un evento di grande suggestione spirituale avvenuto, Piero Paganelli.

Questi gli artisti partecipanti: Cecilia Passeri (Gubbio), Patrizia Gaggioli (Gubbio), Annarita Campagnacci (Foligno), Mario Dela Bastia (Bastia Umbra), Pasquale Filippucci (Castel Ritaldi), Talita Pinti (Perugia), Alvaro Vicaroni (Perugia), Nieves Valles Maria (Bastia Umbra), Violetta Franchi (Bastia Umbra), Monica Conforti (Macerata), Adriana De Luca (Rimini), Giovanni Perna (Perugia), Corrado Belluomo (Perugia), Mariolina Savino (Foligno), Sara Alunni (Bastia Umbra), Sauro Tupini (Macerata), Giuliana Capocchia (Perugia), Ivana Vitali (Perugia), Mariaantonietta Giannini (Perugia), Sabrina Casciari (Perugia), Mariastella Giovannelli (Perugia), Mariateresa Corrado (Perugia), Michele De Nicolò (Firenze), Angelo Miorelli (Perugia), Annamaria Veccia (San Sepolcro), Roberta Giacchetti (Cremona), Cristian Passerini (Assisi), Otello Natalini (Gualdo Tadino), Sonia Silvestri (Città di Castello), Luca Mambrini (Città di Castello), Luigi Grasselli (Città di Castello), Donatella Dalla Ragione (San Giustino), Sandro Epi (Città di Castello), Fausto Panichi (Arezzo), Marida Lazzerini (Città di Castello), Sabina Cenciarelli (Monte S.M Tiberina), Annamaria Conti (San Sepolcro), Milena Cicchitti (Perugia), Guido Portaleone (Ancona), Riccardo Veschini (Perugia), Sauro Montesi (Ancona), Giulia Masciale (Perugia), Micaela Pascu (San Sepolcro), Maria Assunta Toniacci (Massa Martana), Giuliana Arena (Foligno), Gianni Cucciarelli (Foligno), Giuliano Belloni (Bastia Umbra), Alessandra Mapelli (Perugia), Romina Hyka (Spoleto), Mariaangela Baldi (Arezzo), Alfio Samarati (Città di Castello), Mariateresa Arca (Perugia), Bruno Belloni (Terni), Pascal Barbato (Terni), Carlo Fabio Petrignani (Bastia Umbra), Lucio Pizziconi (Coneliano Veneto), Lello Negozio (Fratta Todina), Donatella Masciarri (Città di Castello), Soterus (Città di Castello), Luciano Trombi (Città di Castello), Joy Stafford (San Sepolcro), Fal 8 (Città di Castello), Romano Verrone (Fresagrandinaria), Stefano Massucci (Roma), Marco Vicchio (Isernia), Enzo Valerio (Isernia), Giovanna Germani (Ancona), Silvana Iafolla (Sulmona), Marco Giacchetti (Perugia), Silvana Ottaviano (Fresagrandinaria), Antonio Paganelli (Fresagrandinaria).