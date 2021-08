Nicolò Cavuoti in azzurro: convocato in under 19 per le amichevoli in Inghilterra e Paesi Bassi

Nicolò Cavuoti torna in azzurro con la Nazionale under 19. Il centrocampista vastese è tra i 24 convocati del ct Carmine Nunziata per le due amichevoli di lusso che l'Italia affronterà nella prima settimana di settembre. Domenica 29 agosto ci sarà il raduno dei calciatori al Centro Sportivo di Novarello, poi, dopo due giorni di allenamenti, il gruppo azzurro si trasferirà in Inghilterra dove, giovedì 2 settembre, l'Italia sfiderà i padroni di casa presso il centro federale inglese di St. George Park. Lunedì 6 settembre altra partita in trasferta, a Katwijk, contro i Paesi Bassi.

Cavuoti era sceso in campo tra i titolari nell'amichevole vinta 1-0 dall'Italia con l'Albania lo scorso 13 agosto a Coverciano. Domenica scorsa il 18enne vastese è stato tra i convocati - ed è poi andato in panchina - nella prima giornata di campionato nella sfida tra Cagliari e Spezia. Ora, dopo questo weekend di campionato, sarà pronto a tuffarsi nell'avventura azzurra per le due importanti partite in cui gli Azzzurrini testeranno la loro crescita in vista della prima fase di qualificazione del Campionato Europeo.

L’elenco dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Gabriele Mulazzi (Juventus), Thomas Sandon (Vicenza), Giorgio Scalvini (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Nicolò Cavuoti (Cagliari), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Federico Zuccon (Atalanta);

Attaccanti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Destiny Efosa Egharevba (Fiorentina), Degnand Wilfred Gnonto (Zurigo), Tommaso Mancini (Vicenza), Stephane Henoc N’Gbesso (Milan).

Staff – Tecnico: Carmine Nunziata; Assistente tecnico: Emanuele Filippini; Capodelegazione: Gianfranco Serioli; Coordinatore Nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Match analyst: Marco Mannucci; Medici: Carmelo Papotto, Lorenzo Ticca e Raffaele Iorio; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Riccardo Torquati; Nutrizionista: Alessio Colli; Segretario: Aldo Blessich.