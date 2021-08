Carinci: "Il Comune ha chiuso il bilancio in rosso con un debito di oltre 44 milioni"

"Il Comune di Vasto ha chiuso il 2020 in rosso, con un debito di 44 milioni 860 mila euro. Un record assoluto nella storia della Città, con un’incidenza di 1.108 euro per cittadino, anche questo record assoluto di cui il Sindaco Menna può certamente vantarsi". Dina Nirvana Carinci, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, è critica all'indomani dell'approvazione in consiglio del bilancio consuntivo.

Un bilancio, secondo Carinci "che evidenzia e conferma tutte le criticità da noi segnalate, più o meno recentemente, in occasione dei precedenti bilanci preventivi e/o consuntivi. Il disordine amministrativo del nostro Comune viene da lontano e l’amministrazione Menna non è stata in grado di porre riparo a questa critica situazione economica, anzi, ha provveduto invece ad aggravarla. Il sostanziale immobilismo amministrativo della Giunta Menna non poteva certamente sottrarre la Città al suo declino".

La candidata a sindaco alle prossime elezioni, durante il suo intervento in consiglio comunale, ha incalzato l'amministrazione uscente. "Il Sindaco si è più volte vantato in Consiglio comunale, ma anche a mezzo stampa, di aver risanato il Bilancio e di aver riportato in attivo le casse comunali, unico Sindaco nella storia della Città. I dati relativi all’indebitamento dimostrano esattamente il contrario. A tale aumento del debito non ha fatto seguito nulla di rilevante: nessuna opera pubblica, degna di questo nome, nessun miglioramento dei servizi. Su quale basi pensa pertanto il nostro caro primo cittadino Menna d’improntare la campagna elettorale? Sulle bugie? O sui debiti che ha contratto sulla pelle di tutti i cittadini, vendendo il futuro delle nuove generazioni?".