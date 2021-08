In Mare: nella settima puntata sguardo sull’ambiente da Punta Aderci al Giardino Botanico

Settima puntata di In Mare, il format di Zonalocale, dedicato al mondo del mare e alle sue tante attività che, in particolare nella stagione estiva, vi si svolgono. Continuano gli appuntamenti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto per conoscere da vicino enti, associazioni e istituzioni che sono protagonisti della vita sulle spiagge e in mare.

In questa puntata abbiamo parlato di ambiente e aree protette. Siamo andati alla scoperta della Riserva Naturale regionale di Punta Aderci, con Alessia Felizzi della Cogecstre, poi ci siamo spostati al Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo, con Michele Ciffolilli di Legambiente. E poi l'incontro con Filomena Ricci, delegata regionale di Wwf Abruzzo. Con il tenente di vascello Francesca Perfido, comandante del Circomare Vasto, abbiamo ricordato le norme che regolano queste aree e le azioni che compie la Guardia Costiera per la tutela ambientale. Dalla sala operativa di Punta Penna il 2° capo scelto Alessio Lucci ci ha dato il bollettino meteo per l'ultimo weekend di agosto.

La prossima settimana In Mare tornerà con una puntata speciale di conclusione della stagione 2021.

La puntata del 27 agosto





