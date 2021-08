"Misura per Misura", ai Giardini d’Avalos va in scena Shakespeare

Sabato 28 agosto alle 21.15 appuntamento con William Shakespeare ai Giardini di Palazzo d'Avalos. La MPA Theatre presenta Misura per Misura che sarà portata in scena dalla scuola della Compagnia Stabile del Molise, con cui è stata rinnovata anche per quest'anno la collaborazione.

"Un ritorno del teatro dal vivo con una proposta all’insegna del classico della recitazione per eccellenza. Legalità contro illegalità, mente contro cuore, etica e morale, ordine e caos, pubblico e privato, sono solo alcune delle molteplici dicotomie che il nostro Bardo fa emergere dalle sue parole; tante, tantissime parole. Ogni personaggio, perciò ogni attore, è chiamato a recitarne una valanga, creando una rutilante sinfonia di argomentazioni", si legge nella presentazione dell'evento.

Protagonisti sul palco gli allievi del 3° anno del corso di recitazione tenuto da Paola Cerimele e Raffaello Lombardi, nonché direttori artistici dello spettacolo e docenti della Compagnia Stabile del Molise presso la MPA Music Player Academy. La regia è di Antonio Ligas, i movimenti di scena di Alisia Ialicicco, entrambi docenti della Compagnia.

L'evento è patrocinato dal Comune di Vasto.

L'appuntamento è per sabato 28 agosto, alle ore 21:15 presso i Giardini D'Avalos a Vasto. In caso di avverse condizioni meteorologiche lo spettacolo si terrà presso il Teatro Figlie della Croce in via Madonna dell’asilo 13, a Vasto.

Ingresso con prenotazione al numero 3468938206 (biglietto 10 euro).