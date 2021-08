Suor Smerilli nominata da Papa Francesco segretario ad interim del Dicastero per lo Sviluppo Umano

Papa Francesco "ha nominato Segretario ad interim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e Delegato per la Commissione vaticana Covid-19 la Rev.da Suor Alessandra Smerilli, F.M.A., in sostituzione del Rev.do Mons. Bruno Marie Duffé e del Rev.do Augusto Zampini, rispettivamente Segretario e Segretario Aggiunto del medesimo Dicastero, entrambi rientrati in Diocesi". La nomina di Bergoglio è stata resa nota con il bollettino pubblicato oggi dalla Santa Sede. La religiosa ed economista vastese dallo scorso marzo era sottosegretario, per il settore Fede, dello stesso Dicastero.

Con questa nomina, Papa Francesco ha "disposto per tanto che la direzione della Commissione vaticana Covid-19 sia composta da Sua Em.za Rev.ma il Sig. Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, dalla Rev.da Suor Alessandra Smerilli, F.M.A., Segretario ad interim, e dal Rev.mo P. Fabio Baggio, C.S., Sotto-Segretario della Sezione migranti e rifugiati".

Si tratta della prima volta di una donna nel ruolo di Segretario di un Dicastero Vaticano. "Con questi nuovi incarichi, la prof.ssa Smerilli continua a servire la Santa Sede con passione, competenza e professionalità", si legge nel messaggio di congratulazioni della Pontificia Università Auxilium, che ricorda i suoi incarichi presso la Santa Sede. "Dal marzo 2021 è Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, dall'aprile 2020 Coordinatrice della Taskforce Economia della Commissione Vaticana COVID-19 e dal 2019 Consigliere di Stato della Città del Vaticano.

Dalla Preside e da tutta la Comunità accademica della Facoltà Auxilium un rinnovato ringraziamento a papa Francesco per la fiducia che ancora una volta accorda alla Facoltà e alla prof.ssa Smerilli gli auguri e le congratulazioni per un proficuo lavoro al servizio della Chiesa universale e dell’umanità. Possa davvero, come ha dichiarato, lavorare per la promozione integrale della persona e la cura del creato promovendo e sviluppando quei principi della dottrina sociale della Chiesa a cui Papa Francesco ci richiama costantemente per la costruzione di un mondo migliore".

"Sono grata al Santo Padre - ha dichiarato suor Smerilli a Vatican News - per l’impegnativo incarico che mi ha chiamato ad assumere e prego il Signore affinché mi aiuti a onorare questa chiamata in spirito di obbedienza alla Chiesa; con la umiltà, la passione, la creatività e la capacità di ascolto che essa richiede. Il mio desiderio e impegno è di poter servire al meglio la missione della Chiesa, per il tempo che il Papa riterrà opportuno".