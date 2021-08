San Salvo, nasce il "Movimento politico per l’unità del centrosinistra" e chiede le primarie

A San Salvo nasce il Movimento politico per l'unità del centrosinistra. A costituirlo sono i gruppi Cambiamo San Salvo, San Salvo Democratica, Forti e Gentili e i socialisti di Avanti San Salvo. Per ora non è dato sapere chi sono i referenti delle varie sigle. Cambiamo San Salvo si è costituito nello scorso aprile e dovrebbe annoverare tra i suoi fondatori anche l'ex sindaco Gabriele Marchese così come San Salvo Democratica che ha partecipato alle ultime due consultazioni elettorali (2012 e 2017). In Avanti San Salvo dovrebbe esserci invece l'impegno dell'ex assessore Osvaldo Menna.

Il neonato movimento, come si legge in una nota, "dialoga proficuamente con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte" e ha come obiettivo "ricercare un’intesa programmatica ed elettorale con il resto delle forze politiche di centrosinistra formato da Pd, Più San Salvo, Italia Viva, Sinistra Italiana, Articolo Uno". Questi ultimi schieramenti hanno già lanciato a luglio la candidatura a sindaco alle Amministrative 2022 di Fabio Travaglini [LEGGI].

Il movimento cerca ugualmente un'intesa parlando di individuazione del candidato unitario "ricorrendo al metodo democratico delle primarie" e aggiungendo che "il candidato in pectore alla carica di sindaco del Movimento politico per l'unità del centrosinistra è disponibile a percorrere la strada delle primarie". Anche l'identità di tale esponente non è conosciuta, ma dal movimento assicurano che sarà resa nota al primo incontro.

Il movimento politico chiede, infine, "formale incontro alle forze politiche del Pd, Più San Salvo, Italia Viva, Sinistra Italiana, Articolo Uno al fine di addivenire, secondo le indicazioni esposte, ad uno schieramento unico di centrosinistra nelle prossime elezioni comunali del 2022".