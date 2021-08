Amministrative 2021, a Scerni Ottaviano lascia dopo il primo mandato

È stato un saluto commosso quello del sindaco di Scerni, Alfonso Ottaviano, alla propria comunità. Il primo cittadino non cercherà il secondo mandato consecutivo alle Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Lo ha annunciato in conclusione della diretta su Facebook e Instagram durante la quale ha fatto il resoconto dell’attività amministrativa dei cinque anni di legislatura.

Eletto il 5 giugno 2016 nella lista "Scerni che cambia", Ottaviano raccolse oltre il 60% delle preferenze vincendo sull'uscente Giuseppe Pomponio.

La notizia era nell'aria da qualche tempo per ragioni di incompatibilità con il ruolo che Ottaviano ha all'interno della Confederazione Italiana Agricoltori (Cia).

"Decido – ha spiegato il primo cittadino visibilmente commosso – per motivi non legati alla mia volontà, ma legati al lavoro, di non andare avanti nella candidatura. Ci sono dei limiti legati al mio lavoro, dei limiti che vanno al di sopra della mia volontà. Non per questo le cose non possono andare avanti, abbiamo una squadra valida e coesa che può continuare e che può portare avanti il lavoro fatto, che io sostengo in ogni modo, che avrà sempre la mia disponibilità per tutto quello che riusciremo a fare".