A Vasto Marina anticipato lo stop all’isola pedonale

Da domani, 26 agosto, stop all'isola pedonale serale a Vasto Marina. Il provvedimento di chiusura al traffico di alcune strade del litorale, in vigore da metà luglio, cesserà la sua validità con qualche giorno di anticipo rispetto al termine del 29 agosto fissato dall'ordinanza 216 del 16 luglio 2021.

Il provvedimento, che riapre alla regolare circolazione veicolare in tutte le strade della marina da domani sera, è stato firmato dal comandante della polizia locale, su indirizzo dell'amministrazione comunale, "tenuto conto delle condizioni meteorologiche previste in quest’ultimo periodo non particolarmente favorevoli e della diminuzione del flusso turistico nel territorio comunale e nel quartiere rivierasco di Marina di Vasto".