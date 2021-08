Svolta per il Carlo Della Penna: il Comune si aggiudica bando da 3 milioni per la ristrutturazione

Sembra esserci una svolta all'orizzonte per l'annosa vicenda dell'asilo Carlo della Penna a Vasto. A fare il punto della situazione, in un comunicato stampa, i membri del comitato cittadino per l'asilo Carlo Della Penna.

"Il Comune di Vasto – dichiara l'associazione - ha vinto il relativo bando ministeriale (finanziato dall'Unione europea, NextGenerationEU)", che vede l'assegnazione "in via provvisoria della somma di 3 milioni di euro finalizzata al progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori di ristrutturazione Asilo Carlo Della Penna". Assegnazione che prevede una verifica formale di conformità che, come affermato dal sindaco, Francesco Menna, "dovrebbe intervenire a breve e non dovrebbe riservare sorprese".

"Sarebbe un risultato importante – sottolineano dal comitato - per la città, per l'amministrazione comunale, e un po' anche per noi che questa vicenda seguiamo passo passo dal 2014". I membri del comitato affermano di aver apprezzato le modalità di gestione della vicenda da parte dell'amministrazione e la decisione di conservare la "destinazione d'uso a polo d'infanzia, secondo le volontà del benemerito donatore. Continueremo a seguire l'evoluzione della vicenda – aggiungono - proponendoci come parte attiva anche nella definizione del progetto esecutivo".

Ad invitare a non lasciarsi andare a facili entusiasmi e sollevare qualche perplessità sull'assegrazione in prossimità delle elezioni, la consigliera regionale Sabrina Bocchino. "La città di Vasto meriterebbe, fosse soltanto per decoro e dignità - afferma - che l'ex asilo Carlo Della Penna venisse portato di nuovo ai vecchi splendori, ma la coincidenza dell'assegnazione provvisoria del finanziamento pari a 3 milioni di euro, vinto dal comune di Vasto, in prossimità delle elezioni comunali desta qualche perplessità. Il sindaco Menna e la Giunta - aggiunge - rendano noti alla popolazione vastese, in primis, quali lavori rientrerebbero nella ristrutturazione dell'edificio ridotto ai minimi termini e poi, quali sono le reali possibilità che l'iter vada a buon fine. Ricordo che l'amministrazione uscente, soltanto qualche mese fa, ci ha già dato testimonianza della leggerezza amministrativa con cui ha fatto perdere alla nostra comunità ben 4 progetti presentati al Ministero degli Interni circa la messa in sicurezza del territorio per un errore di compilazione della domanda al bando, quindi, vorrei semplicemente evitare la proclamazione, chiaramente pre elettorale, prima della verifica da parte degli organi competenti".