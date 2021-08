Ripartono le iniziative della Runners Casalbordino, il 28 agosto camminata in Riserva

Dopo tanti mesi di stop forzato tornano gli appuntamenti sportivi firmati Runners Casalbordino. La società del presidente Eric D'Ercole ha organizzato per sabato 28 agosto la 3ª edizione della Camminata nella Riserva di Punta Aderci. Si partirà alle 7.45 dal Lido di Casalbordino per affrontare un percorso di 12 chilometri immersi nella natura.

"Sarà una giornata all'insegna dello sport e della natura - spiega il presidente D'Ercole - con il rispetto di tutte le normative anti-Covid vigenti. Per iscriversi inviare una mail a asdrunnerscasalbordino@gmail.com".

Ma la società casalese guarda già ai prossimi appuntamenti. "A dicembre torneremo con il Mandamento Tour, giunto alla 10ª edizione e inserito nel calendario Corrilabruzzo Uisp 2021". E ci sono anche altre novità in casa giallorossa. "Siamo molto contenti di aver riunito i fratelli Umberto e Francesco D'Agostino che ora sono entrambi tesserati con noi. Per tutti i podisti della nostra società saranno sicuramente un esempio e uno stimolo e far sempre meglio.

Abbiamo tanta voglia di ripartire alla grande, anche grazie al nostro main sponsor Vini Alberto Tiberio e con il supporto dell'amministrazione comunale, sempre presente al nostro fianco con l'impegno delle assessore Carla Zinni e Alessandra D'Aurizio".