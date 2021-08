Cucciolo di volpe ferito salvato dai carabinieri sulla ss16

Un cucciolo di volpe è stato salvato ieri sera dai carabinieri di Vasto. I militari del nucleo operativo e radiomobile, nel corso del servizio di pattugliamento del territorio, si sono fermati per prestare soccorso all'animale che era fermo ai margini della statale 16, in località San Nicola. Subito si sono accorti che aveva delle ferite alle zampe e che non riusciva a muoversi.

Dopo averlo messo in sicurezza, impedendo che potesse finire sulla carreggiata, hanno chiesto il supporto del servizio veterinario della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Il personale della Asl è giunto sul posto e, dopo aver recuperato il cucciolo di volpe, l'ha trasportato a Lanciano per le cure del caso. Quando sarà guarito l'animale sarà rimesso in libertà in natura.