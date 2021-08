Corso Mazzini, marciapiedi deformati e pericolosi per i pedoni

Marciapiedi sconnessi da anni che nessuno ripara. È la segnalazione di un lettore (M.A.) riguardante la zona tra corso Mazzini e la caserma dei carabinieri di piazza Dalla Chiesa.

Lo stesso cittadino ha provveduto a denunciare la situazione anche alle autorità comunali e ai carabinieri invitando tutti a "prendere visione del degrado e del pericolo che chi cammina in questo piazzale deve affrontare". In passato, non sono mancate cadute in questa zona a causa delle mattonelle sconnesse.