Serie A, Nicolò Cavuoti è tra i convocati del Cagliari per la sfida con lo Spezia

Ancora gioie per Nicolò Cavuoti. Il 18enne calciatore vastese del Cagliari è stato convocato da Leonardo Semplici per la sfida con lo Spezia che i sardi affronteranno oggi, lunedì 23 agosto, nella prima giornata del campionato di serie A 2021/2022. Dal suo arrivo in rossoblu il centrocampista vastese ha bruciato le tappe, salendo rapidamente tutti i gradini nelle formazioni giovanili e guadagnandosi, sul campo, la partecipazione al ritiro estivo con la prima squadra.

Nelle settimane di preparazione si è fatto molto apprezzare da mister Semplici che lo ha definito un ragazzo di prospettiva, continuando ad osservarlo con attenzione. Dopo essere stato inserito, con la maglia numero 26, nell'elenco dei giocatori del Cagliari per la stagione 2021/2022, per il talento vastese è arrivato il momento di respirare il clima partita della massima serie, continuando ad affrontare ogni tappa con serenità e convinzione e con la grande dedizione al lavoro che ne sta caratterizzando il percorso calcistico.

E chissà che, molto presto, non arrivi un'altra gioia per Nicolò Cavuoti.