A San Salvo c’è il Centro Ottico Vega: qualità e professionalità per il benessere della vista

A San Salvo, in via Alcide De Gasperi 19, è arrivato il nuovo Centro Ottico Vega. Simone Finamore, ottico con una lunga esperienza nel settore, ha intrapreso questo nuovo percorso con l’obiettivo di dare ai suoi clienti la migliore qualità possibile. Nuovi locali con un ampio e luminoso spazio espositivo e un grande parcheggio a servizio dell’attività commerciale in una zona della città in forte espansione.

“Nel Centro Ottico - spiega Finamore - mi prendo cura del benessere della vista con occhiali, da vista e da sole, e prodotti per la contattologia. Realizziamo occhiali su misura con lenti specifiche, come le progressive multifocali e lenti da ufficio, indicate per chi trascorre molte ore alla postazione da lavoro”. I marchi trattati sono di alta qualità, così da rendere ottimale la visione in ogni circostanza.

È ampia la scelta di occhiali, da sole e da vista, che si possono trovare nel Centro Ottico Vega, con marchi e collezioni per rispondere a tutte le esigenze. “Per quanto riguarda le lenti la mia scelta è molto chiara - dice Simone Finamore -, devono essere di alta gamma. Devo avere la certezza di dare ai miei clienti un prodotto di assoluta qualità perché li faccia vedere bene e duri nel tempo”.

A completare l’offerta di servizi del Centro Ottico Vega c’è l’area dedicata al controllo della vista in cui le apparecchiature di ultima generazione e la professionalità dell’ottico Simone Finamore garantiranno un test sicuro ed efficiente. Professionalità e qualità saranno al primo posto nel lavoro quotidiano del Centro Ottico Vega così da garantire a tutti il giusto benessere della vista.

E, con l’avvicinarsi della riapertura delle scuole, il Centro Ottico Vega lancia la campagna di test dell’efficienza visiva. “Settembre è arrivato ed i nostri bambini sono pronti a tornare tra i banchi - spiega l’ottico - . In questi ultimi mesi la loro vista è stata messa ancor più a dura prova a causa del lungo periodo di lockdown che li ha costretti a seguire ore e ore di videolezioni trascorrendo, quindi, gran parte della giornata davanti a dispositivi digitali. Quest’anno più che mai, dunque, è fondamentale sottoporli ad un controllo visivo per ripartire alla grande e tenere costantemente monitorate le loro esigenze visive che cambiano in maniera molto rapida durante la crescita” .

Via Alcide De Gasperi, 19 - San Salvo

telefono 328.7464402

