Musica, spettacoli e condivisione: alla villa comunale si accendono "I colori della solidarietà"

È stato un pomeriggio di festa all'insegna dei colori, quello andato in scena ieri, sabato 21 agosto nella Villa Comunale di Vasto. Dalle 16 alle 23, tante associazioni di volontariato si sono ritrovate all'interno del parco cittadino per festeggiare la seconda edizione dei "I colori della solidarietà". Associazioni che hanno partecipato, in modalità diverse, al progetto regionale "Per te in Volo: PERsone, Tempo, Inclusione e VOLOntariato" che vede la Ricoclaun come associazione capofila insieme a: Un Buco nel Tetto, Circolo Cb San Vitale di San Salvo, Amici di Zampa e Alzh-A La Vita, con la collaborazione dell'Avis Vasto, Anffas Vasto, Admo Vasto, Consulta Giovanile, FISA, Lory a Colori, Bottega Incontro, per riqualificare e donare nuova bellezza ad una zona della villa negli ultimi anni degradata.

Nel corso del pomeriggio, stand, attività, laboratori e spettacoli che hanno visto il coinvolgimento soprattutto di tantissimi bambini. Alla pista di pattinaggio la mostra fotografica con 64 scatti che testimoniano "l'impegno del volontariato di Vasto nell'Agenda 2030 e l'importanza del terzo settore nel nostro territorio - si legge nel comunicato di Ricoclaun -. Molto coinvolgente è stato il momento di preghiera con don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore, all'inizio della manifestazione per un momento di incontro tra tutte le associazioni, per testimoniarne il valore, l'incontro, la condivisione. A seguire tantissime attività. La Ricoclaun ha proposto la street art lascia il tuo segno, con un grandissimo foglio di plastica sulla pista di pattinaggio, dove ogni bambino ha potuto esprimere la sua creatività, e colora Vasto, con un foglio lungo 20 metri dove era disegnata la nostra città, delle case e alcuni simboli importanti, come la bagnante, il castello Caldoresco, Piazza Rossetti, la Torre di Bassano. Tantissimi bambini, durante tutto il pomeriggio, hanno colorato un pezzettino di questa città, con un grande effetto finale".

Tanti gli stand delle associazioni: "il Buco nel Tetto - spiegano - ha creato un originale laboratorio per la realizzazione del braccialetto la cuoricina della solidarietà, Lory a Colori ha proposto un laboratorio di uncinetto. Interessanti anche gli stand di Avis, Admo, Avi, Amici di Zampa che hanno consentito la conoscenza delle loro importanti attività legate al nostro territorio. La Consulta giovanile ha partecipato con il laboratorio Dalla parola al disegno, la Bottega Incontro ha proposto un laboratorio di Yoga per Bambini con Lorena Rupp e l'estemporanea di pittura dell'artista Giovanni Peluso, che ha realizzato nel pomeriggio un bellissimo quadro che rappresenta l'importanza dell'unione mediante un sorriso. Il consorzio Matrix ha proposto un interessante laboratorio per la realizzazione di rifugi e mangiatoie per uccelli. La Creta Rossa ha realizzato il laboratorio Artisticamente con la decorazione di elementi in ceramica. Teacher Jaklina ha fatto laboratori in inglese dal titolo Caccia al bosco. Lidia Vallarolo ha realizzato un interessante laboratorio di pon pon di lana. Patrizia Yoga ha realizzato un'attività di Yoga in Armonia e Bellezza. Cinzia Corti ha proposto il laboratorio Emozione coi Sassi per la realizzazione di sassi decorati. La FISA ha proposto attività conoscitive sulle unità cinofile da ricerca e soccorso in superficie e da soccorso acquatico. La Scuola dell'Infanzia Bianconiglio ha realizzato il laboratorio La città della gentilezza, Letture, colori e pensieri gentili per riscoprirci felici. Il Nuovo Centro Benessere con Change Junior ha consentito la realizzazione di tantissime attività all'insegna del sano sport e della crescita personale per superare sempre nuove sfide con lo stile Change, con gare e premi".

Tantissimi gli spettacoli che si sono susseguiti dalle 17,30 alle 23 - proseguono - Il Mago Awax ha stupito tutti con le sue magie sorprendenti, I Malati Immaginari con la loro musica Dream Pop, Anna Maione con le sue bellissime canzoni napoletane, accompagnata dal maestro Marco Vallese, Lino D'Avino con una nuovissima canzone e tanti successi, Lili Stefanova Pignatelli, ha stupito tutti con la sua voce da soprano lirico e, nel bis, emozionante è stato il duetto tra la Pignatelli e Anna Maione, per la prima volta insieme sul palco. Tantissimi i balli di gruppo proposti dalla scuola di ballo Dance Passion di Rosina e per terminare il concerto della Corale Pop Warm Up con il maestro Sandro Bronzo, con un repertorio di grande coinvolgimento".

"La bellezza della villa comunale - sottolinea la presidente dell'associazione, Rosaria Spagnuolo - è stata la cornice ideale per tutte queste bellissime attività che hanno consentito soprattutto ai bambini di vivere esperienze diverse, originali e anche educative, perché ci si divertiva imparando qualcosa. Una grande festa per esprimere l'importanza della sinergia tra enti, associazioni, artisti, palestre, ognuno con la sua peculiarità ma che insieme agli altri ha acquistato nuova luce. Una rete importante di persone speciali che hanno voluto donare alla città un momento di serenità, di divertimento, di partecipazione. Le tantissime persone che ieri sono passate alla villa hanno testimoniato la loro gratitudine".