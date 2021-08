L’appello: "Aiutatemi a rintracciare chi ha soccorso per primo mio padre"

"Aiutatemi a rintracciare chi ha soccorso per primo mio padre". È l'appello che Alberta Rossi rivolge, tramite la redazione di zonalocale.it, a coloro che per primi sono intervenuti ieri mattina in via Valloncello a Vasto dove un uomo ha riportato gravi ferite in seguito a una caduta dalla bicicletta elettrica.

L'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Pescara dove si trova tutt'ora in stato di incoscienza, impossibilitato quindi a raccontare quanto accaduto. I medici del nosocomio hanno escluso malori, per questo la donna è alla ricerca di informazioni utili per ricostruire la dinamica.

"Stiamo cercando soprattutto due ragazzi che hanno prestato il primo soccorso e che hanno allertato il 118. Vorremmo innanzitutto ringraziarli e sapere qualcosa in più sulla dinamica".

Chiunque abbia informazioni utili può contattare il numero 320 2351288 (Alberta Rossi).