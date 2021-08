Tennistavolo, nuova avventura per Federico Antenucci: sarà a Corato in B2

Dopo aver salutato la Virtus Servigliano, con cui ha vissuto stagioni indimenticabili, per Federico Antenucci è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura. Il pongista vastese nella stagione che sta per iniziare difenderà i colori del Corato (Bari), formazione impegnata nel campionato di B2 di tennistavolo.

"La società ha obiettivi molto chiari - spiega Antenucci -, vincere il campionato o, quantomeno, arrivare seconda per poi tentare il salto di categoria". Il suo approccio all'impegno agonistico sarà quello di sempre. "Continuerò ad allenarmi duramente per migliorare. Il mio obiettivo personale è sempre quello di vincere per aiutare la mia squadra a far bene".

Dopo quattro anni "davvero fantastici è difficile cambiare ambiente. Di Servigliano porterò sempre grandi ricordi. Ora mi concentrerò su questa nuova stagione, a Corato mi sono sentito subito a casa e ho trovato un ottimo ambiente. Devo ringraziare il presidente Vittorio, il vicepresidente Corradino e tutti i dirigenti per questa opportunità che mi hanno dato".