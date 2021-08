Rifiuti abbandonati nelle campagne vastesi, "Restano lì nonostante le segnalazioni a chi di dovere"

Dopo un mese dalle prime segnalazioni, l'immondizia abbandonata dagli incivili è ancora lì. Succede sulla strada sterrata che, in contrada Frutteto, collega via San Rocco a via del Porto.

È stato uno dei residenti a segnalare alla Pulchra, la società che si occupa del servizio rifiuti, la presenza dei sacconi neri e di altra immondizia che occupano anche parte della carreggiata venendo così investiti dai mezzi di passaggio e ulteriormente dispersi nell'area.

La situazione però non è cambiata e lo stesso residente lancia un nuovo appello, stavolta pubblico, affinché la situazione di degrado causato da ignoti incivili sia presa nella giusta considerazione.