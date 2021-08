Al Siren Festival l’energia di Cmqmartina e Margherita Vicario

È un Siren Festival all'insegna degli artisti italiani quello che ieri sera è entrato nel vivo con la seconda delle tre serate in programma. A rompere il ghiaccio sul palco di piazza del Popolo sono i New Candys con il loro dark rock che conquista gli spettatori che via via prendono posto in platea. Quella di Vasto, per la band veneziana, è una tappa di un lungo tour che li vedrà ancora protagonisti con tante date in Italia e in Europa.

Tocca poi a Cmqmartina. Il grande pubblico l'ha conosciuta meglio dopo la partecipazione alla scorsa edizione di XFactor ma nel suo percorso c'erano già tanti concerti nei club e un album, Disco, uscito a inizio 2020. E, in una scaletta che fonde pop, dance ed elettronica c'è anche spazio per una bella versione, chitarra e voce, di "Il mio canto libero" di Lucio Battisti.

A chiudere la serata è Margherita Vicario che, nel pomeriggio, aveva partecipato anche al talk nei giardini d'Avalos sulla parità di genere nel mondo della musica. In questa data speciale del suo Bingo Tour c'è anche spazio per una sorpresa, l'estrazione tra tutti i presenti di un premio messo in palio dal Siren Festival. E così Francesca, giovane di Collecorvino, si aggiudica una bicicletta restaurata - secondo le indicazioni della stessa Vicario - da Luigi Monteferrante.

Dal palco Margherita Vicario riesce a trasmettere energia e divertimento, interpretando i brani del suo ultimo disco che, nel corso dell'estate, le stanno dando grandi soddisfazioni in tutte le date del tour. La prova senz'altro più difficile è quella di riuscire rispettare le previste norme anti-Covid, mantenendo posti e distanze per tutta la serata nonostante la musica porti a vivere la serata con maggior trasporto.

Questa sera si chiuderà l'edizione 2021 del Siren. In piazza del Popolo, a partire dalle 20, saliranno sul palco Vieri Cervelli Montel, Gold Mass e Iosonouncane.