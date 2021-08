Siren Festival 2021, prima serata concerti e talk con lo sguardo alla sostenibilità

Al via la prima serata del Siren Festival 2021. Piazza del Popolo ha accolto l’artista avant pop Piove con una performance ricca di cavi, neon e un’insolita fusione tra canzone italiana ed elettronica per poi proseguire con la sonorizzazione del film “Nosferatu il vampiro” (Murnau, 1922) da parte di Caterina Palazzi “Zaleska” che, con il suo contrabbasso, ha incantato il pubblico creando un’atmosfera cupa e psichedelica.

Ma la novità di quest’anno è un nuovo obiettivo del festival: essere più green. In un talk su “Musica, sostenibilità e futuro” nella cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos, ne hanno parlato Katia Costantino, founder di Eco.Reverb e Giuseppe Di Marco, Presidente Regionale Legambiente Abruzzo. “Eco.Reverb – spiega la Costantino – ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei festival musicali italiani e con il Siren Festival si ha per la prima volta un discorso di questo genere a Vasto: bandite le cannucce di plastica, acqua in contenitori di tetrapak da smaltire nella carta e bicchieri compostabili in PLA da differenziare nell’organico”.

Questi piccoli gesti, però, vanno di pari passo con progetti di cittadinanza attiva come “un beach cleaning a Vasto Marina, un workshop sui rifiuti che verranno raccolti e – annuncia la founder di Eco.Reverb – abbiamo deciso di donare un’isola ecologica alla Riserva Naturale di Punta Aderci, è un piccolo segno e volevamo dare il nostro contributo per questo territorio”.

Una collaborazione preziosa in questo senso si è rivelata anche quella con Legambiente perché – come sottolineato da Giuseppe Di Marco – “occuparsi di ambiente oggi significa occuparsi di noi stessi”. Il Presidente Regionale Legambiente Abruzzo ha infatti ricordato i bilanci drammatici degli ultimi rapporti sui cambiamenti climatici e come ora “con i fondi del PNRR da qui a 5 anni ci giochiamo il futuro dei prossimi 30 anni”. A cambiare questo paradigma culturale, però, devono essere i giovani che – precisa Di Marco – “devono essere messi nella condizione di poter fare e, più che insegnare loro, dobbiamo accompagnarli in questo processo perché avranno uno spazio d’azione temporale molto più concentrato rispetto al nostro per creare nuovi modelli di sviluppo sostenibile”.

Il programma di venerdì 20 agosto

Giardini d’Avalos

18.30 - “Gender Equality: cambia il ritmo?”. Una riflessione sulla parità di genere fuori e dentro il mondo musicale. Con Margherita Vicario (ambasciatrice Keychange), Irene Tiberi (Equaly), Raffaele Bellafronte (direttore del Nuovo Polo Culturale di Vasto). Modera Antonia Peressoni (Siren Festival, Indie Pride APS).

Piazza del Popolo

20.00 - New Candys.

21.00 - Cmqmartina.

22.30 - Margherita Vicario.

a cura di Lorenzo De Cinque e Giuseppe Ritucci