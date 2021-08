In Mare: nella sesta puntata alla scoperta del porto sommerso di Histonium

Sesta puntata di In Mare, il format di Zonalocale, dedicato al mondo del mare e alle sue tante attività che, in particolare nella stagione estiva, vi si svolgono. Continuano gli appuntamenti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto per conoscere da vicino enti, associazioni e istituzioni che sono protagonisti della vita sulle spiagge e in mare.

In questa puntata parliamo del porto sommerso dell’antica Histonium. Davide Aquilano, presidente di Italia Nostra del Vastese, e Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, ci hanno presentato l’importante sito archeologico sottomarino, a pochi metri dalla spiaggia di Vasto, con i resti dell’insediamento portuale romano. Con la comandante del Circomare, tv Francesca Perfido, abbiamo parlato delle attività svolte dal nucleo subacquei della Guardia Costiera, che nel 2020 ha festeggiato i 25 anni dall’istituzione. E poi il consueto appuntamento con il bollettino meteo a cura di capo Lucci.

La puntata del 20 agosto

