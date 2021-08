Pennetta: "Ecco le mie proposte a favore di disabili ed emarginati"

Potenziamento e revisione di tutti i servizi sociali e abbattimento delle barriere architettoniche. Li promette Angela Pennetta per garantire effettiva uguaglianza a tutti i cittadini, perché "i diritti sono di tutti, ma devono esserlo con i fatti, non solo con le belle parole e con gli slogan". La canditata alla carica di sindaco di Vasto per il comitato civico L'Arcobaleno presenta il suo programma elettorale per il sociale: "Cose possibili, azioni mirate, progetti chiari e risposte alla città necessarie: noi sappiamo quello che faremo per Vasto e per i cittadini di Vasto".

L'avvocato annuncia politiche inclusive: "Vasto sarà la prima città a essere diversaMENTE ATTIVA; dare a tutti, ai più deboli soprattutto, la possibilità di trovare un proprio spazio, l’opportunità di esprimere la propria voce, la sicurezza di un’assistenza attiva, non solo passiva, è per noi la priorità assoluta".

La priorità sarà data alle politiche inclusive a favore delle famiglie con disabili e degli emarginati. Propositi che Angela Pennetta vuole attuare "attraverso il potenziamento degli asili nido; le politiche per le famiglie con disabilità la ristrutturazione della sede dei servizi sociali del Comune, oggi assolutamente fatiscente, con l'introduzione di attività di controllo per gli ingressi; l’attuazione reale del Dopo di noi con la realizzazione di residenze destinate a persone non autosufficienti rimaste prive di cure familiari; le campagne e le politiche contro i diversi tipi di dipendenza: droghe, alcol, gioco; il sostegno agli anziani con l’erogazione di servizi domiciliari; le politiche di inclusioni e avviamento allo sport per i diversamente abili; il superamento delle barriere architettoniche su aree e strutture pubbliche e private, l’obiettivo è la totale accessibilità; la rimodulazione del progetto spiaggia per disabili Lido insieme".

"Questa - dice la leader dell'Arcobaleno - è la nostra lista di impegni, che chi ci conosce sa che realizzeremo, subito. E siamo pronti ad arricchirla con l’aiuto di tutti voi". Da qui l’appello alla collaborazione attiva. "Continuiamo a chiedere ai cittadini di Vasto contributi, suggerimenti, indicazioni: nella nostra pagina internet, fin da subito abbiamo voluto creare uno spazio destinato a tutti coloro che vogliono essere protagonisti nella costruzione di una nuova città migliore. La vostra risposta, la risposta di tantissimi cittadini di Vasto, davvero molto numerosi, ci sprona a proseguire su questo percorso di collaborazione diretta". E lancia l'idea del programma partecipato, visto che "per ognuna delle azioni da lei indicate - si legge in una nota del comitato elettorale - sarà possibile l’intervento diretto dalla città attraverso il form attivo sulla landing page (c’è anche il QR per caricare direttamente la sezione d’interesse) all’indirizzo web: www.angelapennettasindaco.it".