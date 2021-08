Nuovi colori per la pensilina di Sant’Antonio Abate

La pensilina della fermata bus nei pressi della chiesa di Sant'Antonio Abate è stata riqualificata grazie all'iniziativa dell'assessorato alle Politiche giovanili e del Consorzio Matrix insieme alla Consulta giovanile e al comitato del quartiere. Il lavoro è stato realizzato dagli ospiti del progetto Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) insieme ai volontari coordinati dall'arteterapeuta Valentina Di Petta e dalla professoressa in Discipline plastiche Alessandra Minerva.

Nei prossimi giorni sarà ripristinata la relativa segnaletica. "È un progetto lodevole che si unisce ai tanti messi in campo in questi anni attraverso la riqualificazione dei beni esistenti – si legge in una nota del Comune – Il connubio tra arte, giovani e inclusione sociale è stata la forza dell'Amministrazione con il risultato di generare bellezza sia visiva che umana".