Arte, musica e ambiente: il 22 agosto a Vasto arriva ControCultura

Una mostra d'arte, un talk e un concerto in "un'unica performance artistica unita da un filo conduttore: il Green, il tema ambientale e il risparmio idrico espresso in più forme". Così Camilla Ortolano, ideatrice ed organizzatrice dell'evento, definisce Controcultura, manifestazione artistica che andrà in scena nei Giardini di Palazzo d'Avalos, domenica 22 agosto.

"Insieme ad un gruppo di studenti universitari ed artisti emergenti – spiega Camilla - abbiamo realizzato un'installazione artistica con lo scopo di fornire un palco ed una opportunità di esibirsi ai ragazzi della città ma non solo: talk, fotografia e pittura accompagneranno il concerto".

Alle 19.30 l'apertura della mostra d'arte, curata dall'artista vastese Martina Gagetta, seguita alle 20.30 da un talk sulla risorsa idrica, e alle 21 dal concerto di artisti locali. "È nostro intento – sottolinea Camilla - quello di offrire uno spunto artistico e socio-culturale alla nostra città, ponendo al centro della realtà cittadina temi di interesse sociale uniti alla cultura accademica innovativa e delle belle arti".

L'evento ha il Patrocinio del Comune di Vasto. Per accedere alla manifestazione è necessario essere in possesso del Green Pass ed effettuare la prenotazione del posto a sedere su Eventbrite.

Contatti:

Instagram - @controculturaofficial

Mail - officinalab2020@gmail.com