A Casalbordino la presentazione di "Good Save the Queen" di Irma Alleva

Questa sera, giovedì 19 agosto alle ore 21, verrà presentato nella bella location di Casette Santini sul lungomare Nord di Casalbordino, il nuovo romanzo dell'autrice frentana Irma Alleva, God Save the Queen firmato Edizioni Il Viandante. L'incontro è inserito nel ciclo culturale Dialoghi Erranti a cura della Pro Loco di Casalbordino.

"Il libro - si legge nella presentazione dell'evento - racconta la rocambolesca storia del frontman Diego Regina all'interno della band che lo porterà al successo di Italia's got Talent e a solcare i palchi di tutt'Italia e non solo, fino al tremendo incidente che stravolgerà tutti i piani di una luminosa carriera professionale alla volta di una riscoperta come uomo e come musicista".

L'evento sarà moderato da Antonella de Toma, interverranno il sindaco Filippo Marinucci e il Presidente della Pro Loco Nicola Tiberio.