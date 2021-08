"Mia madre ha bisogno di assistenza domiciliare, ma sono tutti in ferie e la domanda slitta al 28"

Un'anziana viene dimessa dall'ospedale. Necessita di cure domiciliari, perciò un familiare ne fa richiesta alla Asl, ma si sente rispondere che non potrà avere il servizio prima del 28 agosto perché coloro che si devono occupare della pratica sono in ferie. Lo racconta a Zonalocale il figlio della donna.

L'episodio è dei giorni scorsi. "Mia madre - spiega M.S. - è stata dimessa dall'ospedale civile di Vasto in condizioni precarie e con necessità di assistenza sanitaria domiciliare. Chiedo ai sanitari quale sia la prassi per poter gestire mia madre non potendolo fare a domicilio e mi dicono che il medico curante deve fare richiesta alla Asl di ricovero in residenza sanitaria assistita. Faccio i salti mortali per preparare carte e documenti con tutte le difficoltà facilmente immaginabili legate al periodo di Ferragosto. Consegno tutto al Distretto di Vasto, dove mi si dice che il passaggio successivo è la riunione di una commissione per autorizzare il ricovero della paziente. I medici però sono tutti in ferie e prima del 28 agosto questa commissione non si riunirà. Lascio a voi fare le facili considerazioni del caso. Dal canto mio - commenta - non auguro a nessuno, nemmeno al mio peggior nemico, di trovarsi nelle mie stesse condizioni".