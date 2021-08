Notaro e Cappa: "Menna non ha mantenuto le promesse sulla Riserva di Punta Aderci"

Sulla Riserva naturale di Punta Aderci, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, non ha mantenuto le promesse fatte un anno fa. Lo affermano Alessandra Notaro e Alessandra Cappa, candidate a sindaca e vicesindaca alle elezioni del 3 e del 4 ottobre.

"L'amministrazione Menna-Cianci ci costringe a vivere un'altra estate di fuoco, dimostrando di non saper tutelare l'ambiente e quella meravigliosa cartolina della nostra città", attaccano le due esponenti della coalizione composta da La Buona Stagione, Vasto in Azione e Per Vasto. "La video sorveglianza promessa non è stata realizzata e le passerelle ripristinate solo in parte, a stagione già iniziata, ma il discorso è molto più ampio. Da anni si parla del Pan, che dovrebbe essere rivisto e aggiornato, anche in base alle nuove esigenze di chi vive e lavora nella riserva e zone limitrofe in estate e nel resto dell’anno, ma tutto tace da mesi".

"La Riserva ha anche il problema della pista ciclabile che la attraversa e che dovrebbe essere regolamentata in maniera diversa in quel tratto, poiché è costituita in gran parte da terreni agricoli di proprietà e da anni questi proprietari chiedeno di essere coinvolti nelle decisioni e nella sensibilizzazione verso il rispetto di questi luoghi ma tutto ciò non avviene. Insomma, Menna e Cianci da anni sostengono di difendere l'ambiente, in realtà - affermano Notaro e Cappa - con un'amministrazione inefficiente, non lo difendono affatto".