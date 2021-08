In difficoltà tra le onde vicino agli scogli: bambini riportati a riva a Casalbordino

Sono stati recuperati e riportati a riva in buone condizioni i due bambini e la donna che questa mattina, alle 11 circa, erano in difficoltà tra le onde a Casalbordino Lido. A causa del forte vento e dell'elevato moto ondoso, i bambini, mentre facevano il bagno erano stati trascinati vicino agli scogli di uno dei pennelli, nel tratto di mare antistante la spiaggia libera adiacente il lido Vikyleo, sul lungomare sud. "Anche la madre, che aveva tentato di raggiungerli, non riusciva più a rientrare a riva", spiegano dalla Compagnia del Mare.

È stata Micaela Benedetti, bagnina della Compagnia del Mare Lifeguard in servizio in quel tratto di spiaggia, ad accorgersi dell'uomo che richiamava l'attenzione per avere aiuto e ha raggiunto i bagnanti in difficoltà. "Con il prezioso aiuto di alcuni bagnanti è stato completato l'intervento di soccorso - spiegano dalla Compagnia del Mare - che ha permesso a madre e bambini di ritornare in spiaggia in sicurezza". Per tutti loro un grande spavento, qualche graffio ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza.

"Dell'accaduto è stata informata la Guardia Costiera di Vasto - spiega Luigi Di Silverio, responsabile di zona per la Lifeguard - e nelle prossime ore faremo rapporto di intervento. La raccomandazione, viste le giornate caratterizzate da vento e onde, è di prestare la massima attenzione quando si entra in acqua perchè bastano pochi secondi per venire trascinati al largo dalla corrente".

Da Cristian Di Santo, presidente della Compagnia del Mare Lifeguard, sono arrivati i "complimenti a Micaela Benedetti per l'ottimo intervento svolto questa mattina".