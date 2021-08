Piromani all’assalto di Punta Aderci. "Il secondo rogo appiccato appena spento il primo"

Piromani all'assalto della Riserva naturale di Punta Aderci. Stanotte le fiamme hanno aggredito il costone della spiaggia che dà il nome all'area protetta e la vegetazione retrostante la spiaggia di Mottagrossa.

Ore di lavoro dei vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo e di tre squadre del gruppo comunale di Protezione civile hanno impedito che il rogo assumesse dimensioni incontrollabili.

L'incendio "si dirigeva proprio verso il promontorio di Punta Aderci", raccontano in una nota i volontari della Protezione civile. "Per fortuna, la strada brecciata e l'eccellente lavoro delle forze in campo hanno bloccato il fuoco prima che scavalcasse la strada stessa. Appena terminate le operazioni di spegnimento, mentre eravamo ancora sul posto, qualcuno appiccava a Mottagrossa, sull'ex tracciato ferroviario, un nuovo incendio", che "è stato domato immediatamente" limitando i danni a "un centinaio di metri quadri di vegetazione".

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Vasto, che indagano per identificare i responsabili degli ennesimi roghi di questo torrido mese.

Per alcune ore, è si è temuto di rivivere le scene di devastazione dello scorso anno, quando a fine agosto era andato in cenere l'intero costone di Punta Penna, la spiaggia più grande della Riserva [LEGGI].