Multato dai carabinieri un 70enne di Montazzoli sorpreso ad abbandonare materiale edilizio

I carabinieri della stazione di Castiglione Messer Marino hanno multato un 70enne di Montazzoli per abbandono di rifiuti. "All’uomo, sorpreso in flagranza mentre stava scaricando dalla sua macchina materiale edilizio in contrada Pontone, è stata elevata per violazione del Codice dell’ambiente, una sanzione di euro 600 e l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi", spiega il capitano Alfonso Venturi, comandante della Compagnia di Atessa.

Nella stessa località i militari hanno scoperto una discarica abusiva, con la presenza di una gran quantità di rifiuti, "segnalata per quanto di competenza al Comune di Montazzoli".