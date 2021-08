A Palazzo d’Avalos arriva il concerto piano e voce di Frida Bollani Magoni

Sarà Frida Bollani Magoni a chiudere l'edizione 2021 della Rassegna Musiche in cortile, organizzata da Muzak Eventi con il patrocinio del Comune di Vasto. La giovanissima artista toscana, che compirà 17 anni a settembre, sarà protagonista del concerto - piano e voce - a Palazzo d'Avalos mercoledì 18 agosto alle 21.30.

Figlia d'arte - il papà è Stefano Bollani, la mamma Petra Magoni -, da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille. Talento cristallino, sia musicale che vocale, attualmente frequenta il Liceo Musicale Carducci di Pisa.

Ha collaborato più volte con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista esibendosi all'Auditorium Parco della Musica di Roma. In qualità di ospite si è esibita al Premio Bianca D’Aponte (concorso per cantautrici) nel teatro di Aversa nel 2017 e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l’ippodromo di Montecatini suonando e cantando davanti a 10.000 persone. Si è spesso esibita come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori sia in Italia che all’estero. Ha anche esperienza nel mondo del musical avendo partecipato come cantante a: “The Adventures of Peter Pan” e “Jesus Christ meets the Orchestra”.

Il 12 giugno da Orbetello è partito il suo primo tour dal vivo, con date sold out in tutta l'Italia.

Le prevendite per il concerto del 18 agosto a Vasto sono disponibili sul circuito CiaoTickets o contattando i numeri 346.7513610 o 0873.365378