Ruspa abbatte palo della luce che crolla su una macchina: automobilista si sposta giusto in tempo

Un palo della luce è caduto su un'auto su lungomare di Vasto. A causare il crollo è stato, per errore, l'impatto con una ruspa. La macchina, una Fiat Panda, era parcheggiata su uno stallo di sosta adiacente alla pista ciclabile di lungomare Duca degli Abruzzi, nella parte meridionale della riviera.

All'improvviso, attorno alle 9,30, un lampione ha ceduto. "La caduta del palo è stata causata dall'urto con un mezzo d'opera utilizzato per la pulizia della spiaggia", conferma il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro. Sul posto gli agenti del Comando di piazza Rossetti e i vigili del fuoco.

Per fortuna, nella vettura non c'era nessuno, anche se l'automobilista proprio in quel momento stava applicando sul parabrezza il tagliando della sosta a pagamento appena rilasciato dal parcometro. La donna ha visto il palo che si inclinava e ha fatto giusto in tempo a spostarsi per evitare di essere colpita.