Le Campanelle colorano piazza Rossetti: a Vasto la tradizionale sagra di San Rocco

In piazza Rossetti brillano i mille colori delle campanelle di San Rocco. Da questa mattina e fino a tarda sera, ad accogliere vastesi e turisti nel centro storico, ci sono gli stand della tradizionale fiera del 16 agosto.

Ricorrenza dal fascino antico, che richiama a Vasto ogni anno centinaia di visitatori, desiderosi di regalarsi o regalare una delle caratteristiche campanelle, o semplicemente curiosi di ammirare i lavori degli artisti. Non solo ceramica sui banchi degli espositori, ma anche materiali "alternativi" come fili di perline, plexiglas, ottone e metallo. Lavori che incontrano i gusti di grandi e piccini: si va dalle campanelle con i nomi, a quelle dedicate ai supereroi, passando per quelle con i caratteristici trabocchi abruzzesi, fino a quelle con le dediche d'amore per i più romantici. Sempre gradite poi, le campanelle portafortuna: coccinelle, quadrifogli, ferri di cavallo, "cornetti", per assicurarsi la buona sorte. Quest'anno, sui banchi, hanno fatto la loro comparsa anche le "campanelle con le mascherine", omaggio al personale sanitario, invito alla prudenza, ma anche un "amuleto" per superare questo periodo difficile.

Come ogni anno il Ferragosto vastese dedica una giornata di suoni e colori al patrono dei pellegrini e, come san Rocco, viaggiatore per eccellenza, anche gli artigiani con i loro piccoli capolavori arrivano da tutto l'Abruzzo (Montazzoli, Guardiagrele, Lanciano, San Vito Chietino, Casalbordino, Vasto, alcuni dei paesi di provenienza), ma anche da Lazio, Marche, Molise e Campania. Non sono mancati gli stand delle associazioni, come il canile di Lanciano e l'associazione "Cielo e Terra" di Trivento.

Anche quest'anno, come nell'edizione 2020, la manifestazione si è svolta nel rispetto della vigente normativa anti-Covid: distanziamento, gel igienizzante a disposizione in ogni stand, e utilizzo delle mascherine in caso di particolare affollamento.