Attori e pubblico in un unico campo emotivo: il metateatro nel cortile di Palazzo d’Avalos

Nuove strade del vivere. Eroe allo specchio : l'antieroe. È il titolo dello spettacolo teatrale che si svolgerà lunedì 23 agosto nel cortile di Palazzo d'Avalos, alle 21,30.

La rappresentazione, di cui è regista Fabio Cieri, è improntata su tematiche d'interesse psicologico e sociale. Si tratta di metateatro psicoterapeutico in cui pubblico e attori si fondono in un unico campo emotivo.

Gli attori sono Debora D'Annunzio, Fabio Cieri, Martina Tittaferrante e Paola Del Borrello.

Posti limitati. Per prenotazioni: gelateria Dolce vita, in viale Dalmazia a Vasto Marina e bar Crocodile, in piazza Barbacani, nel centro storico di Vasto. Per informazioni: 349 8689309.