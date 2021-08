Una storia di amicizia sotto l’ombrellone: a Elio De Aloysio "l’Oscar alla carriera"

È una storia di amicizia e affetto quella che vede protagonista Elio De Aloysio.Ogni estate la sua allegra presenza è una gioia per chi frequenta il suo stesso lido balneare, il Miramare, a Vasto Marina. Ed è lui, da vent'anni, l'indiscusso protagonista del torneo di bocce in spiaggia, appuntamento immancabile nel corso dell'estate.

"Lo abbiamo visto crescere e, anno dopo anno, contagiare tutte le persone, vastesi e turisti, che frequentano la spiaggia. E, nel torneo di bocce, ci ha sempre battuto", raccontano Camillo Valentini e Carlo Fiore, che ormai sono divenuti molto più che semplici amici. E, alla vigilia del suo trasferimento con la madre a Pescara, ecco che gli amici hanno voluto donargli un bel ricordo, chiedendo alla nostra redazione di raccontare questa iniziativa.

"Siamo certi che vincerà lui, come ogni anno. E allora abbiamo voluto dedicargli una targa, come Oscar alla carriera, per fargli ricordare sempre delle estati passate qui con noi. L'abbiamo dedicata a un uomo, un campione, un mito. Anche se non potrà trascorrere tutta l'estate a Vasto lo aspettiamo l'anno prossimo per abbracciarlo e giocare a bocce con il nostro campione".