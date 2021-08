Manca un sorriso nel centro storico: è morto Nicola Artese, l’antiquario di via San Gaetanello

Da oggi, mancherà un sorriso nel centro storico di Vasto. Se n'è andato Nicola Artese. Aveva 70 anni ed era un noto antiquario.

Davanti alla sua bottega o al bar quando si concedeva una pausa caffè, lo incontravi ed era sempre disponibile a scambiare due chiacchiere e a dispensarti una battuta ironica su qualche fatto di attualità o di politica.

Una presenza piacevole nel cuore della città antica, quella piccola vetrina in via San Gaetanello, la stradina che da piazza Pudente porta alla Loggia Amblingh costeggiando i Giardini di Palazzo d'Avalos. Lo trovavi sempre lì, con la sua passione per gli oggetti antichi, anche nei mesi invernali, quando sono davvero poche le persone che passano in quel dedalo di viuzze.

Domani, lunedì 16 agosto, alle 16, l'ultimo saluto nella cattedrale di San Giuseppe. Ai familiari le sentite condoglianze di Zonalocale.