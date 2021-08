Scoppia l’ennesimo incendio: vigili del fuoco domano le fiamme in contrada Zimarino

Ennesimo incendio nel Vastese. Oggi ad andare a fuoco è la vegetazione di contrada Zimarino, nella zona nord del territorio comunale di Vasto.

L'allarme è scattato attorno alle 17, quando al 115 è arrivata la richiesta di intervento per spegnere delle fiamme che si levavano da un costone a valle della statale 16, sul lato mare di una zona non lontana dal carcere di Torre Sinello.

Sul posto è arrivata una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo. I pompieri sono riusciti a circoscrivere l'incendio evitandone la propagazione.

Da due settimane a questa parte, centinaia di ettari di campagne e verde spontaneo sono state ridotte in cenere da decine di roghi. In due casi le forze dell'ordine hanno accertato la natura dolosa degli incendi, ma il sospetto è che dietro quasi tutti gli episodi dei giorni scorsi ci sia la mano di qualche piromane. A Monteodorisio i carabinieri hanno trovato un innesco costituito da una tanica da un litro piena di combusatibile piazzata in un bosco [LEGGI].

I danni più gravi al Villaggio Siv, dove le fiamme hanno aggredito anche una casa [LEGGI].