Il significato del 15 agosto: "Impegnarsi a mettere un mattone al giorno"

Nella nuova puntata della rubrica Il granello di senape, il parroco di Santa Maria Maggiore a Vasto spiega il significato religioso del 15 agosto.

"Maria - dice don Domenico Spagnoli - viene a visitarci sempre, perché vuole avvicinarci a Gesù, che porta nel suo grembo, vuole farci scoprire la gioia di ogni giorno della nostra vita. Vuole farci scoprire quanto siamo benedetti, nonostante tutto, nonostante le cose che non vanno; in fondo, la nostra vita è sempre un'incompiuta. Ma la cosa più importante è svolgere il nostro compito, portarlo avanti, fare la nostra parte, impegnarci a mettere quel mattoncino giorno dopo giorno e, anche se non vedremo l'opera pienamente realizzata, l'importante è seguire la direzione giusta".