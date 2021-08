Solidarietà sulle note dei Pink Floyd con il concerto degli Eclipse a sostegno di Avi Alzheimer

Domenica 15 agosto, nei giardini di Palazzo d'Avalos alle 22, torna l'appuntamento di musica e solidarietà con il concerto degli Eclipse, Tribute Band dei Pink Floyd.

Francesco Marchesani (voce), Luigi Mariotti (chitarra), Alessandro Mariotti (basso), Giovanni D'Attilio (tastiere), Emanuele Perrina (batteria), Giampiero Barbati (sassofono) e Dora Minicucci (cori), rinnovano il loro sostegno all'associazione Avi Alzheimer Vasto Italia. Solidarietà che quest'anno "raddoppia" con il concerto tributo a Ivano Fossati, in programma lunedì 16 agosto, che vedrà gli Eclipse tornare sul palco al fianco di altri gruppi del territorio.

Live che nascono, spiega Francesco Marchesani, frontman della band, "dalla collaborazione, iniziata alcuni anni fa, con Avi Alzheimer Vasto. Come 'Eclipse' abbiamo pensato di organizzare un nuovo live per aiutare l'associazione che si occupa di organizzare i progetti Caffè Alzheimer, appuntamenti quindicinali con laboratori e attività dedicate ai malati di Alzheimer, e medici pronti ad offrire supporto psicologico e psicoterapeutico alle famiglie dei pazienti per aiutarle a gestire il carico emotivo della malattia".

L'obiettivo del concerto di Ferragosto, aggiunge Marchesani, "è quello di raccogliere fondi per questa associazione, così che possa operare meglio sul territorio. Siamo sempre disponibili ad organizzare eventi a favore del sodalizio, e di altre associazioni che si occupano del sociale. Nei mesi scorsi, ad esempio, abbiamo tenuto un concerto a favore dell'associazione Asperger Abruzzo, che ha registrato il tutto esaurito".

Appuntamento all’insegna, non solo della solidarietà, ma anche della grande musica. "La scaletta del concerto – sottolinea Marchesani - prevede tutti i pezzi più belli e famosi della band. Quella di domenica sarà una serata in vero stile Pink Floyd, con scenografie e giochi di luce che ricorderanno le atmosfere dei concerti della band inglese".

Il prezzo del biglietto, disponibile per l'acquisto al bar Mirò di Piazza Pudente è di 15 euro, e l'incasso della serata sarà devoluto a favore dell'associazione Avi Alzheimer Vasto. Per accedere ai Giardini è necessario esibire il Green Pass o il certificato che attesti l'esito negativo del tampone antigenico nelle ultime 48 ore. Il concerto inizierà alle 22 ma, comunicano gli organizzatori, "per permettere il controllo dei documenti e la misurazione della temperatura, consigliamo al pubblico di arrivare in anticipo".





Hey You - Eclipse - Pink Floyd Tribute (Social Distancing Version)