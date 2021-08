Si lavora per riaprire al più presto l’acquedotto, sul litorale secondo giorno con le autobotti

Sono ore difficili per Vasto Marina e San Salvo Marina, messe a dura prova dalla carenza idrica dopo la rottura della condotta principale in contrada Bufalara a Cupello. Ieri pomeriggio ci sono state lunghe code per attingere acqua dalle autobotti messe a disposizione dalle amministrazioni comunali per cercare di dare un po' di sollievo in un weekend di ferragosto davvero complicato.

A Cupello gli operai sono al lavoro da ore. "Da subito le ditte incaricate si sono messe all'opera - spiega Michele Modesti, commissario del Consorzio di Bonifica Sud - per cercare di risolvere la problematica nel minor tempo possibile". La riparazione del tubo in cemento da un metro di diametro richiede dei necessari tempi tecnici. Ieri è stata fatta la prima gettata di cemento. Oggi si andrà a completare la realizzazione di una sorta di sarcofago che ingabbierà il punto rotto dal mezzo agricolo. "L'obiettivo è quello di far riprendere a defluire l'acqua nella giornata di domenica", spiega Modesti. Se l'attività di oggi dovesse proseguire senza intoppi già dalla mattinata di domani sarà possibile riprendere con l'erogazione.

Intanto nelle località rivierasche, servite dall'acquedotto del Consorzio di Bonifica, si fanno i conti con la ridotta portata dell'acqua che tanti disagi sta creando. Le attività commmerciali hanno ridotto al minimo i consumi, dovendo spegnere macchinari e chiudere bagni. "Abbiamo i serbatoi ma non sappiamo quanto potranno durare", spiega un esercente. "Navighiamo a vista, in un weekend come quello di ferragosto in cui c'è tantissima gente".

Ai cittadini non resta che mettersi in coda per rifornirsi dalle autobotti. Anche oggi e domani le cisterne saranno in servizio sul litorale. A Vasto Marina le botti saranno in piazza Fiume dalle 9 alle 18. A San Salvo Marina sarà possibile prendere acqua in piazza Cristoforo Colombo oggi dalle 11 alle 14 e dalle 15 alle 18 e domani dalle 9 alle 13.

Poi, al netto delle già note difficoltà legate ad una stagione estiva particolarmente torrida, l'auspicio di tutti è che la situazione torni alla normalità.