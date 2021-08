Recuperato dalla protezione civile un capriolo investito in via San Lorenzo

Un capriolo è stato salvato questa notte in via San Lorenzo a Vasto. L'animale, dopo essere stato investito, era rimasto ferito a terra. I volontari del gruppo di protezione civile comunale di Vasto, non senza difficoltà, sono riusciti a recuperare l'animale e trasportarlo nelle sede operativa di via dei Conti Ricci.

"Lo splendido animale, in evidente stato confusionale, dopo il trasporto presso la nostra sede si è inaspettatamente ripreso - spiega il coordinatore Eustachio Frangione -. Viste le brutte ferite alle zampe oggi verrà visitato dal medico veterinario della Asl che disporrà il da farsi".