A Vasto Marina con i cani da salvataggio, preziosi alleati della sicurezza in mare

Nel weekend di ferragosto è ancora più alta l'attenzione sulle spiagge e in mare. Con il gran numero di persone che sceglierà di trascorrere le giornate centrali dell'estate in mare occorre predisporre tutti gli accorgimenti per vivere del tempo in sicurezza.

Nei dispositivi di prevenzione stanno dando il loro contributo, come da qualche anno a questa parte, anche le unità cinofile. I cani da salvataggio della Sics (Scuola Italiana Cani Salvataggio) collaborano in maniera efficace con Guardia Costiera e società di salvamento.

Questa mattina sulla spiaggia di Vasto Marina sono stati presenti quattro rappresentanti della Sics Abruzzo che, insieme alla Lifeguard Compagnia del Mare, hanno svolto esercitazioni di salvataggio, per mostrare ai bagnanti come operano le unità cinofile. Vincenzo Di Ventura con Baloo, Nicola Rulli con Luna, Pietro Orsini con Shana e Ilaria Martella con Mirò, hanno operato in più punti del litorale, catturando l'attenzione dei bagnanti.

I più coinvolti e attenti sono stati senz'altro i bambini, che non hanno perso l'occasione per avvicinare i quattro cani addestrati per il salvataggio.

In questi giorni i conduttori e i cani opereranno sia nelle spiagge del litorale abruzzese che sulle unità nautiche della Guardia Costiera. Le unità cinofile della Sics, infatti, sono abilitate per il soccorso nautico con il Corpo delle Capitanerie di Porto. L'efficacia dell'impiego dei cani da salvataggio è balzata all'attenzione anche qualche giorno fa, con l'intervento compiuto a Sperlonga da tre cani, con i loro conduttori, che hanno riportato a riva ben 14 persone.

"È una delle iniziative che svolgiamo durante l'estate - spiega Luigi Di Silverio della Lifeguard - per garantire la sicurezza sulle nostre spiagge. In questi giorni di ferragosto rinforzeremo il personale a terra e avremo mezzi in mare per gestire ogni cosa al meglio".